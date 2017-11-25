Европейские СМИ в России сделают иностранными агентами

В случае оказания давления на российские медиа в Евросоюзе европейские СМИ, работающие в РФ, могут попасть под закон об иностранных агентах. Об этом заявил заместитель председателя Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
«Пока его применение [закона об иностранных агентах в отношении СМИ] начнется с американских СМИ, но, если европейцы перейдут к таким же действиям в отношении наших медиа, как и американцы, они получат такой же ответ», — цитирует Джабарова RT.
Заявление сенатора прозвучало после статьи в The Guardian о том, что Европарламент собирается выделить один млн евро рабочей группе ЕС по информационному противостоянию российским СМИ. По словам сенатора, на притеснение российской прессы власти намерены отвечать различными шагами, как политическими, так и дипломатическими. «На удар ответим ударом», — заявил Владимир Джабаров.
Совет Федерации 22 ноября одобрил закон, согласно которому СМИ, которые получают иностранное финансирование, могут быть признаны в России иноагентами. Поводом для его принятия послужило притеснение в США RT и Sputnik, а также других российских СМИ со стороны Google и Twitter.