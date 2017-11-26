05:53 26 ноября 2017 0

Маргарита Симоньян уверена, что RT вскоре заблокируют Фото: официальный сайт президента России

Главный редактор «Russia Today» Маргарита Симоньян стала гостьей программы «Прожекторперисхилтон» на Первом канале. В эфире телепередачи журналистка высмеяла упавший рейтинг Хиллари Клинтон и рассказала о возможной блокировке RT корпорацией Google.

Одной из основных тем программы стало попадание Симоньян в рейтинг самых влиятельных женщин по версии журнала Forbes. При этом главред RT заметила, что обогнала бывшего кандидата в президенты США Хиллари Клинтон на несколько пунктов. Симоньян в списке оказалась впервые, стартовав с 52 позиции, тогда как Клинтон опустилась на 65 пунктов в сравнении с прошлым годом, заняв 67 место. «Хиллари — это хило», — с улыбкой заметила журналистка.

Также Симоньян обсудила с ведущими «Прожектора» планы Google «понизить ранг» телеканала RT. Компания собирается искусственно принижать позиции российского СМИ в поиске одного из своих сервисов — YouTube. На вопрос одного из ведущих, могут ли вообще запретить вещание канала, Симоньян уверенно заявила: «Конечно. Я думаю, это будет следующим шагом». Свое мнение главный редактор RT объяснила логичным исходом той ситуации, в которой канал находится на данный момент. При этом журналистка пообещала войти в штат Первого канала, если это действительно произойдет.

Ранее стало известно, что власти США потребовали от руководства Russia Today регистрации на территории штатов в качестве иностранного агента. В ответ на жесткую политику Америки в отношении российских СМИ депутаты Госдумы приступили к разработке закона с ограничениями для западных медиа, представленных в России.