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06 декабря 2017
20:31  06 декабря 2017 0

Названо число россиян, попавших в «черный список» на Украине

Цех проката широкой балки Нижнетагильского металлургического комбината. Нижний Тагил, дверь, запрет, проход запрещен
Более двух тысяч россиян теперь не могут пересечь границуФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Стало известно число россиян, которым Служба безопасности Украины запретила въезд в страну.

Глава ведомства Василий Грицак сообщил, что число российских граждан, попавших в список, превышает две тысячи человек. «Всего закрыт въезд на территорию Украины за угрозу национальной безопасности более чем пяти тысячам лиц», — цитирует Грицака RT.

Среди людей, которым Украина закрыла свои границы, много известных личностей. Так, запрет СБУ распространился на рэп-исполнителей Вячеслава Машнова (Гнойный или Слава КПСС) и Макса Коржа, российского актера Федора Добронравова и многих других публичных лиц.

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.Ru»
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