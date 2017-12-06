20:31 06 декабря 2017 0

Более двух тысяч россиян теперь не могут пересечь границу Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Стало известно число россиян, которым Служба безопасности Украины запретила въезд в страну.

Глава ведомства Василий Грицак сообщил, что число российских граждан, попавших в список, превышает две тысячи человек. «Всего закрыт въезд на территорию Украины за угрозу национальной безопасности более чем пяти тысячам лиц», — цитирует Грицака RT.

Среди людей, которым Украина закрыла свои границы, много известных личностей. Так, запрет СБУ распространился на рэп-исполнителей Вячеслава Машнова (Гнойный или Слава КПСС) и Макса Коржа, российского актера Федора Добронравова и многих других публичных лиц.