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13 декабря 2017
12 декабря 2017
Главные новости Свердловской области
16:55  13 декабря 2017 0

Свердловская власть пустит под нож свой главный телеканал, чтобы поставить на место нового топ-менеджера АТН

Заседание Законодательного собрания Свердловской области. Екатеринбург, микрофоны, областное телевидение, 4канал, отв, телекомпания 4 канал
Из-за недовольства власти руководством АТН могут пострадать и другие медиаресурсыФото: Владимир Жабриков © URA.RU
новость из сюжета:
Медиавойны и перестановки в СМИ
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Увольнение генерального директора «АТН» (входит в медиахолдинг УГМК) Галины Левочкиной будет иметь масштабные последствия, которые коснутся не только ее телеканала. Как утверждают источники в резиденции свердловского губернатора, неприятие властью и сотрудниками редакции нового и. о. директора Алексея Кузнецова может отразиться на карьере другого медиаменеджера — заместителя гендиректора ОТВ Виктора Шадрина.

«Кузнецова презирают так, что готовы испортить жизнь всему его окружению, кого знают. Методика привычная — раньше (до мая 2016 года) практиковалась в мэрии. С Шадриным Кузнецов дружит, а потому сейчас начнут капать на мозги Стуликову [Антону, гендиректору ОТВ], мол, если твой зам такой же надежный, как Кузнецов, то мы тебе не завидуем», — разъясняет позицию власти собеседник в резиденции.

Обязанности директора «АТН» Алексей Кузнецов исполняет вследствие новой информационной политики, которую проводит новый начальник управления общественных связей УГМК Алексей Свалов. Поверенный руководства региональных управлений правоохранительных органов появился в холдинге 19 сентября, уволил прежнюю пресс-службу и набрал новую, а затем занялся принадлежащими «медникам» медиаресурсами. Галина Левочкина оказалась в числе тех, от кого Свалов предпочел избавиться, несмотря на ее безоговорочный авторитет в медийной среде.

Неприятие новоиспеченного и. о. директора Алексея Кузнецова властью и сотрудниками телекомпании связано с двумя ключевыми моментами. Чиновники отказываются воспринимать всерьез бывшего ведущего шоу «Утренний экспресс» и не видят в нем медиаменеджера — в связи с этим «10 канал» и «АТН» уже оказались в информационной блокаде со стороны власти. Отдельные сотрудники же и вовсе видят в Кузнецове «предателя», который многие годы поддерживал Левочкину, но в горячую пору не встал на ее защиту.

Сам Кузнецов, впрочем, никаких интриг вокруг себя не замечает: «Я не впервые замещаю Галину Григорьевну на время ее отсутствия. Мы работаем, как работали, я считаю, что работаем хорошо. Никаких проблем у нас сейчас нет, давления никакого мы не ощущаем, да и узнать про разговоры о моем окружении и каких-то вопросах к ним в резиденции — для меня неожиданность».

Виктор Шадрин «с головой ушел в подготовку ОТВ к новогоднему эфиру» и обсуждать интриги, о которых «ничего не слышал», отказался.

Свое отношение к «АТН» под началом Кузнецова директор департамента информполитики региона Александр Иванов сформулировал предельно лаконично: «Я жду назначения директора телеканала „АТН“». Впрочем, в открытую противостоять неугодным ей медиаменеджерам власть не намерена: «Мне все равно, какие специалисты работают на ОТВ. Главное, чтобы они устраивали гендиректора Антона Стуликова. Спрос с него. Работа последнего нас устраивает, значит, и работа его подчиненных. И вообще, ОТВ — наша гордость».

Антон Ольшанников
© Служба новостей «URA.Ru»
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