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16 декабря 2017
15 декабря 2017
Главные новости Москвы
23:33  15 декабря 2017 0

В ООН посчитали, сколько денег тратят российские туристы

Отъезд, Газманов Олег, путешествие, турист, отъезд, чемодан, поездка, отпуск, улетать, багаж
Россияне вошли в число самых расточительных путешественниковФото: depositphotos.com © URA.RU

Расходы российских туристов в уходящем году выросли на 27 процентов в сравнении с показателями 2016 года. По данным Всемирной туристской организации ООН (ЮНВТО), по объему потраченных денег во время путешествий россияне уступают только бразильцам.

Вслед за Бразилией и Россией в рейтинге расположились Китай, Южная Корея, Италия, США и Канада. Рост расходов североамериканских туристов составил девять процентов. Расходы итальянцев возросли на семь процентов, а немцы, британцы, австралийцы и французы стали тратить на 3 процента выше по сравнению с прошлым годом.

По данным ЮНВТО, число туристов в 2017 году превысило 1,1 миллиарда человек, что на 7 процентов выше, чем в 2016 году. Самыми популярными туристическими направлениями стали регионы Средиземноморья и Южной Европы — поток туристов вырос на 13 процентов.

«Это самый выдающийся результат из тех, которые мы наблюдали за последние годы. Он демонстрирует возросший спрос на путешествия, улучшение ситуации в мировой экономике, а также бум популярности направлений, которые в предыдущие годы сталкивались со снижением туристического спроса», — цитирует генерального секретаря ЮНВТО Талеба Рифаи РИА «Новости».

Сергей Макеев
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