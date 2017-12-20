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Главные новости Свердловской области
01:58  20 декабря 2017 0

В Екатеринбурге презентовали первую видеогазету

Пресс-тур в Академический. Екатеринбург, академический район, солнечная погода, клумба с цветами
Самый молодой район Екатеринбурга обзавелся собственной видеогазетойФото: Анна Майорова © URA.RU

18 декабря вышла в свет первая в Екатеринбурге видеогазета. Премьерный медиапроект издания «Академический — наш район» был посвящен трем крупным событиям, способным в корне изменить лицо Екатеринбурга: Чемпионату мира по футболу, заявке столицы Урала на проведение Экспо-2025 и строительству района Академический.

Отличительная особенность видеогазеты «Академический — наш район» заключается в ее создании. Дело в том, что новый медиапроект был снят с использованием разработанного в России приложения дополненной реальности «AR2017». Для того, чтобы увидеть видеоматериалы, необходимо установить одноименное бесплатное приложение из магазина Google Play или App Store на любой гаджет, запустить его и навести камеру на фотографию в газете, отмеченную специальным значком. В тот же момент картинка, изображенная на странице, оживет внутри смартфона.

В номер интегрировано больше 20 роликов, более 30 минут видео, в том числе заявочный ролик Екатеринбурга на выставку Экспо-2025, хроника строительства стадиона «Екатеринбург Арена», видео с интересными фактами об Академическом районе и о новом районе, который будет построен на ВИЗе для Экспо. Также в премьерном выпуске можно увидеть лучшие голы лидеров национальных сборных по футболу, попавших вместе с Россией в группу А на ЧМ-2018, съемки новогодних салютов из разных стран мира и многое другое.

Тираж газеты «Академический — наш район» составляет 50 000 экземпляров и распространяется бесплатно. Создатели проекта уверены, что новый формат придется читателям по вкусу. Отмечается, что медиапроект был осуществлен при поддержке компании «Ренова-Стройгрупп Академическое» и генерального директора управляющей компании «Академический» Николая Смирнягина.

Виктор Жуков
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