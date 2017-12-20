17:49 20 декабря 2017 0

Роман Шадрин сбежал с заседания комиссии Фото: Анна Майорова © URA.RU

Начальник управления культуры администрации Екатеринбурга Татьяна Ярошевская назвала субъективным и деструктивным обсуждение, проходящее в соцсетях вокруг установленных в ЦПКиО памятников погибшим воинам, которые многим напомнили могилы. Тем не менее, на прошедшем 20 декабря заседании комиссии по местному самоуправлению она признала эти памятники недостаточно эстетичными и допустила их дальнейшую доработку и перенос.

Помимо этого, Ярошевская готова включить в контракт с директором парка Романом Шадриным и в устав ЦПКиО дополнительный пункт об обязательном согласовании установки всех малых архитектурных форм с управлением культуры. В случае с «могилами» такого согласования не проводилось.

Во время выступления на комиссии Ярошевская долго и подробно рассказывала о развитии парка и проведенных в нем работах. В их числе — реконструкция детской железной дороги, организация фанзоны для гостей чемпионата мира по футболу 2018 года. Однако она подчеркнула, что дальнейшему развитию ЦПКиО мешает главная проблема: парк располагается на областной земле. По ее словам, муниципальные власти методично, начиная с 2003 года, обращаются в областное правительство с предложением передать эту землю муниципалитету. В частности, в 2013 и 2014 годах эта просьба звучала в ходе совещаний с участием с губернатора.

«Не буду же я приходить в чужую квартиру и там ремонт делать. Здесь такая же ситуация», — пояснила Ярошевская.

В начале 2017 года Екатеринбургская городская дума вновь направляла обращение к губернатору с просьбой решить земельный вопрос. В ходе заседания председатель комиссии по местному самоуправлению Анатолий Шарапов обнаружил, что в июне этого года в думу поступил ответ, подписанный первым заместителем губернатором Владимиром Тунгусовым. В нем предлагается передать муниципалитету указанные земли в судебном порядке.

Слово на заседании комиссии взял директор парка Роман Шадрин. Он обвинил депутатов и блогеров, назвав их нападки необоснованными и агрессивными. Он заявил, что никто из думцев, возмущенных малыми архитектурными формами, ни разу не был в парке и с ним как с директором не общался. После этого импульсивный директор парка покинул зал заседаний.

В ответ один из инициаторов кампании против памятников-«могил», депутат Илья Лобов, уточнил, что он неоднократно пытался поговорить с Шадриным на эту тему, но директор парка в ответ лишь произнес: «Ты что, меня вызывать надумал? У тебя еще вызывалка не выросла».

В ходе прений прозвучало предложение о переносе установленных памятников в другую часть города, где не проходит увеселительных мероприятий. Этот и другие вопросы будут рассматриваться в ходе заседания специально созданной рабочей группы.