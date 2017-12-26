В МИД РФ ответили на решение США поставлять снайперские винтовки Киеву

Замглавы МИД РФ Григорий Карасин назвал ущербной и опасной логику, по которой власти США выдали одному из производителей оружия лицензию на поставку крупнокалиберных снайперских винтовок на Украину.
Эта информация «вызвала крайнее разочарование», цитирует Карасина телеканал 360. Он предположил, что таким путем в Вашингтоне пытаются поднять для России «цену донбасского конфликта». «Это весьма ущербная и опасная логика. Она ведет к войне, а не к миру», — резюмировал Григорий Карасин.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, что власти США выдали одному из производителей оружия лицензию на поставку крупнокалиберных снайперских винтовок Barrett M107A1 на Украину, сообщает сайт kp.ru. Калибр винтовки — 12.7 мм, патрон — 12.7 × 99 мм НАТО, прицельная дальность — 1.5 км, магазин на 10 патронов.