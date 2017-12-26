{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Администрация президента России забрала у него самого свободолюбивого работника
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 57,73
Динамика за 2 недели
Евро 68,54
Динамика за 2 недели
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
26 декабря 2017
14:09  26 декабря 2017 0

В МИД РФ ответили на решение США поставлять снайперские винтовки Киеву

Фестиваль
Такая логика ведет к войне, считают в министерствеФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Замглавы МИД РФ Григорий Карасин назвал ущербной и опасной логику, по которой власти США выдали одному из производителей оружия лицензию на поставку крупнокалиберных снайперских винтовок на Украину.

Эта информация «вызвала крайнее разочарование», цитирует Карасина телеканал 360. Он предположил, что таким путем в Вашингтоне пытаются поднять для России «цену донбасского конфликта». «Это весьма ущербная и опасная логика. Она ведет к войне, а не к миру», — резюмировал Григорий Карасин.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, что власти США выдали одному из производителей оружия лицензию на поставку крупнокалиберных снайперских винтовок Barrett M107A1 на Украину, сообщает сайт kp.ru. Калибр винтовки — 12.7 мм, патрон — 12.7 × 99 мм НАТО, прицельная дальность — 1.5 км, магазин на 10 патронов.

Александр Лукманов
© Служба новостей «URA.Ru»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров