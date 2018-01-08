Артистка Цирка Никулина сорвалась с высоты девятого этажа во время выступления. ВИДЕО

Сорвавшаяся с высоты гимнастка находится в больнице (архивное фото)
В Гомельском цирке Белоруссии с высоты 9-этажного дома во время выступления сорвалась артистка Цирка Никулина. Девушка была госпитализирована.
Инцидент произошел, когда акробаты выполняли трюки над страховочной сетью. На снятом очевидцами видео видно, как гимнастка Юлия Тикаева летела из рук одного акробата к другому, однако выскользнула из его рук, пролетела мимо страховочной сети и упала на арену, пишет «Федеральное агентство новостей».
В Цирке Никулина информацию о произошедшем подтвердили. Как передает «Рен-ТВ», артистка получила сотрясение мозга и ушибы. Сейчас находится в отделении интенсивной терапии.