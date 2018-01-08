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08 января 2018
07 января 2018
04:07  08 января 2018 0

Артистка Цирка Никулина сорвалась с высоты девятого этажа во время выступления. ВИДЕО

Репетиция цирка Дю Солей. Cirque du Soleil. Челябинск, цирк, воздушные гимнасты, акробат
Сорвавшаяся с высоты гимнастка находится в больнице (архивное фото)Фото: Олег Черных © URA.RU

В Гомельском цирке Белоруссии с высоты 9-этажного дома во время выступления сорвалась артистка Цирка Никулина. Девушка была госпитализирована.

Инцидент произошел, когда акробаты выполняли трюки над страховочной сетью. На снятом очевидцами видео видно, как гимнастка Юлия Тикаева летела из рук одного акробата к другому, однако выскользнула из его рук, пролетела мимо страховочной сети и упала на арену, пишет «Федеральное агентство новостей».

В Цирке Никулина информацию о произошедшем подтвердили. Как передает «Рен-ТВ», артистка получила сотрясение мозга и ушибы. Сейчас находится в отделении интенсивной терапии.

Сергей Демин
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