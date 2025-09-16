Военблогер Алехин, подозреваемый в отмыве пожертвований на СВО, хочет оправдаться в суде

Военкор Роман Алехин готовит иски против СМИ и коллег по соцсетям, которые обвиняли его в отмывании средств и спекуляциях на помощи бойцам ВС РФ. Об этом сообщили telegram-каналы.
Юристы блогера уже заверили у нотариуса материалы публикаций, в которых звучали обвинения, и анализируют их для подготовки официальных претензий. Об этом сообщил telegram-канал Mash. Претензии включают публикации статей без учета его мнения как второй стороны, публикации якобы смонтированного видео и дискредитация ВС РФ.
Алехин утверждает, что является участником СВО и может подтвердить это документами. Он заявляет, что действия СМИ и коллег могут навредить бойцам спецоперации и собирается добиться уголовной ответственности для оппонентов.
В ближайшее время военблогер намерен подать документы в суд, а также обратиться в прокуратуру и полицию с просьбой дать правовую оценку публикациям и видеосюжетам о нем. Одновременно он добавил: если авторы материалов публично извинятся перед ним, он готов отозвать претензии. Telegram-канал также сообщает, что против самого Алехина начата проверка курской полицией.
