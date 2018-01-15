Частные перевозчики в Челябинске не подчинились новым правилам высадки и посадки пассажиров на остановках общественного транспорта. Маршрутные такси не уступают муниципальным автобуса и троллейбусам место вблизи перекрестков. На аппаратном совещании 15 января, в понедельник, мэр Челябинска Евгений Тефтелев обратился к начальнику УМВД города Сергею Миронову с просьбой помочь в решении вопроса, передает корреспондент «URA.RU».
О том, что перевозчики отказываются выполнять правила, Евгению Тефтелеву доложил начальник ООО «ЧелябГЭТ» Александр Павлюченко. Внедрение их власти решили начать в субботу, 13 января, на площади Революции. Предполагалось, что на месте ближе к перекрестку Ленина с Цвиллинга будут останавливаться автобусы и троллейбусы, а маршрутки станут парковаться дальше. Пассажирам, как обещали власти, теперь не придется бегать за троллейбусами. Но, как показала практика, частные перевозчики не стали уступать муниципальному транспорту. При этом троллейбусы и автобусы стали парковаться по-новому, из-за чего возле остановок копятся пробки.
По одной из версий, водители маршруток не хотят подчиняться новым правилам из-за того, что опасаются снижения числа пассажиров: люди предпочитают ждать транспорт ближе к перекрестку. Если эксперимент с остановкой «Площадь Революции» удастся, но следующей станет «Детский мир».
Начальник УМВД Сергей Миронов пообещал помочь властям и выставить на площади Революции инспекторов ГИБДД. Полиция будет смотреть за тем, чтобы маршрутчики не парковались в неположенном месте. Микроавтобусы станут отправлять дальше, тем более что остановка «Площадь Революции» длинная в обе стороны и места хватает для всех.
«Мы еще проведем переговоры с перевозчиками, — заявил „URA.RU“ начальник управления транспорта мэрии Челябинска Роман Болотов. — С их стороны есть понимание, но возможно просто не было инструктажа для водителей».