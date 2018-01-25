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25 января 2018
16:16  25 января 2018 2

МОК сделал новое заявление по российским флагам на Олимпиаде-2018

Первомай в Екатеринбурге, флаг россии, митинг, демонстрация
МОК: в демонстрациях российский триколор недопустимФото: Анна Майорова © URA.RU
новость из сюжета:
МОК отстранил Россию от Олимпиады в Южной Корее
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Международный олимпийский комитет (МОК) разрешил болельщикам использовать флаг России на Олимпиаде в Пхенчхане. Под запрет попадает только символика, используемая в рамках политических демонстраций.

«Использование флага страны с признанным Национальным олимпийским комитетом, даже если его членство приостановлено, болельщиком или группой фанатов на Играх не может быть запрещено», — говорится в заявлении МОК, которое публикует ТАСС. При этом в сообщении есть оговорка: флаги и символику нельзя использовать в формате организованной политической демонстрации.

Статья по теме
Болельщики из России нашли способ поддержать атлетов на Олимпиаде

МОК ранее из-за допинговых скандалов отстранил российскую сборную от участия в Олимпиаде-2018. «Чистым» спортсменам из России разрешили выступать на Играх под олимпийским флагом с надписью на форме «Olympic athlete from Russia» (олимпийский атлет из России). При этом на сайте оргкомитета Игр отмечалось, что «флаги запрещено проносить на соревнования и тренировочные объекты Олимпийских игр».

Вслед за этим российские фанаты начали придумывать способы обойти запрет на триколор на трибунах в Пхенчхане. «Неужели МОК думает, что мы их запреты не обойдем?» — заявляли болельщики в Сети, писало «URA.RU». Эксперты агентства указывали, что если российский триколор действительно не разрешат проносить на трибуны, такое решение будет беспрецедентным.

Многих российских атлетов, среди которых оказались и уральские спортсмены, МОК не включил в списки приглашенных на Олимпиаду, что вызвало возмущение других спортсменов, в том числе потенциальных соперников-иностранцев, а также болельщиков. Игры-2018 пройдут в Южной Корее с 9 по 25 февраля.

Наталья Михалева
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