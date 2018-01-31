19:27 31 января 2018 1

Раньше телесваха говорила, что больше не выйдет замуж Фото: syabitova_roza, Instagram

Самая известная сваха в России Роза Сябитова рассказала о предложении руки и сердца. Ее избранник живет на Кипре, куда она летает регулярно.

После расставания с Юрием Андреевым в 2011 году Сябитова утверждала, что больше не планирует выходить замуж, пишет Starhit.ru. 55-летняя телеведущая не называет фамилию своего нового мужчины и не хочет его показывать, потому что он не имеет никакого отношения к шоу-бизнесу. Она даже поставила возлюбленному такое условие. «Пока до конца не решила, буду ли ставить штамп в паспорте. В моем возрасте лучше выбирать гостевой брак», — рассказала в интервью Сябитова. По ее словам, она «создала хорошие условия для счастья, радости и приятного времяпровождения».

На своей странице в Instagram телеведущая написала, что жизнь начинается после 45-ти: «В нашем возрасте нет преград. В этот период самое время вспомнить свои мечты детства или юношества и начать их реализовывать. Станьте по-настоящему счастливой и уверенной в себе женщиной. В этом возрасте вам ничто не помешает поставить цель и ее достичь». Как призналась Сябитова, она не хочет повторять свой предыдущий опыт. Ранее она заявила, что ее бывший муж Юрий Андреев поднимал на нее руку. А тот обвинял ее во лжи.

В декабре 2017 года участницы шоу «Давай поженимся» обвинили телеведущих Ларису Гузееву и Розу Сябитову в том, что происходящее в программе подстроено. По словам одной из участниц, богатого жениха предоставляют девушкам только на время съемок.