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12 февраля 2018
11 февраля 2018
Главные новости Москвы
05:47  12 февраля 2018 0

Школьные каникулы могут сдвинуть из-за снега на горных склонах

Яхты, ураган, горнолыжный курорт, горы, солнце, солнечная система, снег, лыжники, горнолыжный курорт, горные лыжи, катание на лыжах, зимние виды спорта
Наличие снега на горнолыжных трассах должно совпадать со школьными каникулами, считают в российском правительстве.Фото: depositphotos.com © URA.RU

В России могут ввести практику переноса школьных каникул для того, чтобы дать детям и подросткам возможность покататься на горных лыжах. Об этом заявил заместитель председателя правительства РФ Александр Хлопонин. По словам вице-премьера, такая практика широко распространена в ряде стран Европы.

Зампред правительства пояснил, что данная мера рассматривается в качестве одного из вариантов для развития курортной зоны Северного Кавказа. «Мы подумываем над тем, чтобы сделать эксперимент. Если к нам приезжают детишки из спортивных школ, которые ориентированы на горные лыжи, из близлежащих регионов Южного федерального округа, то можно предложить сдвинуть каникулы, — рассказал вице-премьер в интервью „Российской газете“ — Окончательного решения еще нет, но во всем мире такая практика есть».

Было бы неправильно пропускать горнолыжный сезон из-за того, что в период каникул на склонах не оказалось снега, поэтому к отдыху школьников будут подходить более гибко. В правительстве сейчас бытует мнение, что этап «туризма одного дня» завершен, люди приезжают на горнолыжные курорты не просто покататься и уехать. Инфраструктура курортов позволяет проводить там значительно больше времени, а это требует строительства спортивных центров, ресторанов и учреждений досуга.

Евгений Александров
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