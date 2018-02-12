Школьные каникулы могут сдвинуть из-за снега на горных склонах

В России могут ввести практику переноса школьных каникул для того, чтобы дать детям и подросткам возможность покататься на горных лыжах. Об этом заявил заместитель председателя правительства РФ Александр Хлопонин. По словам вице-премьера, такая практика широко распространена в ряде стран Европы.
Зампред правительства пояснил, что данная мера рассматривается в качестве одного из вариантов для развития курортной зоны Северного Кавказа. «Мы подумываем над тем, чтобы сделать эксперимент. Если к нам приезжают детишки из спортивных школ, которые ориентированы на горные лыжи, из близлежащих регионов Южного федерального округа, то можно предложить сдвинуть каникулы, — рассказал вице-премьер в интервью „Российской газете“ — Окончательного решения еще нет, но во всем мире такая практика есть».
Было бы неправильно пропускать горнолыжный сезон из-за того, что в период каникул на склонах не оказалось снега, поэтому к отдыху школьников будут подходить более гибко. В правительстве сейчас бытует мнение, что этап «туризма одного дня» завершен, люди приезжают на горнолыжные курорты не просто покататься и уехать. Инфраструктура курортов позволяет проводить там значительно больше времени, а это требует строительства спортивных центров, ресторанов и учреждений досуга.