Названа причина расстройства Трампа после разговора с Путиным

Депутат Шеремет: причина расстройства Трампа - сильный президент сильной страны
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Трамп был расстроен после разговора с Путиным из-за осознания, что он имеет дело с сильным лидером, считает депутат Госдумы
Трамп был расстроен после разговора с Путиным из-за осознания, что он имеет дело с сильным лидером, считает депутат Госдумы Фото:

Депутат Госдумы Михаил Шеремет поделился мнением о том, что стало причиной расстройства президента США Дональда Трампа после телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным. По его словам, главной причиной стало осознание президента Штатов, что он имеет дело с сильным президентом сильной страны.

«Думаю, что подлинной причиной расстройства Трампа стало осознание, что он имеет дело с сильным президентом сильной страны, которая не сдаст свои национальные интересы и не променяет гарантии безопасности на громкие увещевания», — поделился депутат. Его слова приводит РИА Новости. Также он добавил, что у жителей РФ выработался стойкий иммунитет к влиянию Запада.

Ранее Дональд Трамп был разочарован после итогов телефонного разговора с Владимиром Путиным, состоявшегося 4 июня. Диалог был посвящен урегулированию ситуации на Украине и возможному возобновлению переговоров между Москвой и Киевом.

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Депутат Госдумы Михаил Шеремет поделился мнением о том, что стало причиной расстройства президента США Дональда Трампа после телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным. По его словам, главной причиной стало осознание президента Штатов, что он имеет дело с сильным президентом сильной страны. «Думаю, что подлинной причиной расстройства Трампа стало осознание, что он имеет дело с сильным президентом сильной страны, которая не сдаст свои национальные интересы и не променяет гарантии безопасности на громкие увещевания», — поделился депутат. Его слова приводит РИА Новости. Также он добавил, что у жителей РФ выработался стойкий иммунитет к влиянию Запада. Ранее Дональд Трамп был разочарован после итогов телефонного разговора с Владимиром Путиным, состоявшегося 4 июня. Диалог был посвящен урегулированию ситуации на Украине и возможному возобновлению переговоров между Москвой и Киевом.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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