Названа причина расстройства Трампа после разговора с Путиным

Депутат Госдумы Михаил Шеремет поделился мнением о том, что стало причиной расстройства президента США Дональда Трампа после телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным. По его словам, главной причиной стало осознание президента Штатов, что он имеет дело с сильным президентом сильной страны.
«Думаю, что подлинной причиной расстройства Трампа стало осознание, что он имеет дело с сильным президентом сильной страны, которая не сдаст свои национальные интересы и не променяет гарантии безопасности на громкие увещевания», — поделился депутат. Его слова приводит РИА Новости. Также он добавил, что у жителей РФ выработался стойкий иммунитет к влиянию Запада.
Ранее Дональд Трамп был разочарован после итогов телефонного разговора с Владимиром Путиным, состоявшегося 4 июня. Диалог был посвящен урегулированию ситуации на Украине и возможному возобновлению переговоров между Москвой и Киевом.
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