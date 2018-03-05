Против «Мегафона» и МТС возбудили дело за высокие цены в роуминге

15:01 05 марта 2018 3

ФАС подозревает компании в завышении стоимости звонков по стране Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дела против мобильных операторов МТС и «МегаФон». Компании обвиняются в нарушении антимонопольного законодательства.

Ведомство выяснило, что оба оператора не исполняют требования по отмене внутрисетевого роуминга, сообщает RT. Они завышают стоимость звонков в поездках по стране, а также ввели необоснованную ежесуточную плату для своих абонентов, которые находятся вне своего «домашнего» региона. «МТС не только не улучшает, а ухудшает условия потребления услуг связи в поездках по России. Поскольку предупреждения не исполнены, ФАС России приняла решение о возбуждении в отношении МТС и „МегаФон“ дел», — отметил замруководителя ведомства, чьи слова приводит «Федеральное агентство новостей».

В конце прошлого года ФАС установила, что предложения компании ТЕЛЕ2 соответствуют предъявленным требованиям. При этом «ВымпелКом» до сих пор проходит проверку, отмечает портал Nation News. Если же МТС и «МегаФон» признают нарушителями, с них будет взыскан необоснованно полученный доход — средства перечислят в бюджет.