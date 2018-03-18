Британская полиция опубликовала фото машины Скрипаля и раскрыла детали расследования дела

05:58 18 марта 2018 0

Правоохранители ищут очевидцев, чтобы выяснить, где находился Скрипаль перед покушением Фото: depositphotos.com © URA.RU

Полиция Великобритании, которая расследует дело об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, опубликовала снимок его автомобиля. Сотрудники правоохранительных органов обратились к гражданам с просьбой сообщить информацию о передвижениях Скрипаля в день инцидента, 4 марта.

На фотографии, которая была размещена на официальном сайте ведомства, представлен бордовый автомобиль марки BMW 320D. Правоохранители намерены найти очевидцев, чтобы выяснить, где находился экс-полковник ГРУ утром до 13:30 по местному времени, перед тем, как он был найден без сознания вместе с дочерью Юлией.

Помощник комиссара полиции Нила Басу заявил, что дело об отравлении Скрипаля «чрезвычайно сложное». К расследованию привлечены более 250 специалистов по борьбе с терроризмом; было собрано около 762 предмета, которые могут оказаться уликами, а также изъято более четырех тысяч записей с камер видеонаблюдения, передает РБК.

Пока что британской полиции удалось восстановить, что 3 марта в 14:40 дочь Скрипаля Юлия прилетает в аэропорт Хитроу из России, а на следующий день в 9:15 утра машина бывшего сотрудника ГРУ направилась в центр города. Следующей зацепкой стала автостоянка, с которой Скрипаль с дочерью пошли в паб Bishops Mill, находящий в центре Солсбери. После этого они переместились в пиццерию под названием Zizzi. Спустя час они покинули заведение и через 40 минут поступило экстренное сообщение о том, что Сергей и Юлия без сознания обнаружены на лавочке неподалеку от Zizzi.

Напомним, 4 марта, бывший сотрудник Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были найдены в бессознательном состоянии. В данный момент пострадавшие находятся в коме. 12 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что Россия имеет прямое отношение к происшествию. В свою очередь, российская сторона заявила о своей непричастности к отравлению.