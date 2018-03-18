Путин на Южном Урале набирает 73,9%

По данным ГАС «Выборы», действующий глава государства Владимир Путин набирает 73,9% на выборах президента России в Челябинской области. Кандидат от КПРФ Павел Грудинин получил 14,73% голосов, лидер ЛДПР Владимир Жириновский — 6,5%.
Ксения Собчак («Гражданская инициатива») набирает 1,24%, Сергей Бабурин («Российский общенародный союз») — 0,65%, Максим Сурайкин («Коммунисты России») — 0,74%, Борис Титов («Партия Роста») — 0,66%, Григорий Явлинский («Яблоко») — 0,57%.
По данным Общественной палаты региона, выставившей на выборы четыре тысячи наблюдателей, серьезных жалоб на выборах не зарегистрировано. Выборы президента России прошли в стране в седьмой раз. До этого граждане избирали лидера РФ в 1991, 1996, 2000, 2004, 2008 и 2012 годах. В этом году регионы демонстрируют высокую явку.