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28 марта 2018
27 марта 2018
Главные новости Свердловской области
13:33  28 марта 2018 0

В Свердловской области продали тысячи квадратных метров под производство канализационных труб

Открытие первого индустриального парка в Тюменской области. Поселок Боровский
Площадь производственных помещений составит около 2,5 тысяч квадратных метровФото: Николай Бастриков © URA.RU

Компания «ИН Пласт Полимер» купила в собственность земельный участок на территории индустриального парка «Богословский» площадью свыше 25,2 тысяч квадратных метров. На этой площадке резидент построит производство гофрированных труб для водоотведения (инвестором выступает екатеринбургская компания «ЦСР Групп»). Инвестиции в проект составят 510 миллионов рублей.

Компания планирует открыть производство уже к концу 2018 года, в это же время на предприятии будут созданы первые рабочие места — порядка 30. Площадь производственных помещений составит около 2,5 тысяч квадратных метров.

Сейчас резидент ведет предпроектные работы, в том числе инженерно-геологические изыскания. «Получить положительное заключение государственной экспертизы инициатор проекта планирует до июля 2018 года», — рассказали «URA.RU» в пресс-службе КРСУ. Интересно, что для «Богословского» это первая сделка по купле-продаже земельного участка для реализации инвестиционного проекта. Ранее с резидентами заключались только договоры аренды.

«Для реализации проекта будет привлечено заемное финансирование от „Фонда развития моногородов“. Резидентам ТОСЭР „Краснотурьинск“ и индустриального парка „Богословский“ доступно софинансирование ФРМ на суммы от 100 млн. до 1 млрд рублей (но не более 40% от общей стоимости проекта) по ставке 5% на срок до 8 лет», — отметили в КРСУ.

Гофрированные трубы широко используются как в индивидуальном строительстве, так и в промышленных масштабах для организации сточных систем. Договоры с основными покупателями продукции у «ЦСР Групп» уже заключены, добавили в КРСУ.

Виктор Дорофеев
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