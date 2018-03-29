Согласно архитектурным проектам здания «Зимней вишни», в комплексе не должно было быть магазинов. На первом этаже должны были организовать фитнес-центр. На втором этаже предполагали сделать площадку для лазертага, в действительности организовали множество мелких бутиков. На третьем этаже планировалось организовать бильярдный зал, но по факту построили боулинг и магазины одежды.
По архитектурным планам, на четвертом этаже сгоревшего торгового центра, где был очаг возгорания, должны были функционировать кинотеатры, ледовый каток и бассейн. В результате от водного объекта отказались в пользу площадки с игровыми автоматами. При этом местные архитекторы выполнили «на бумаге» только стены кинотеатра, остальным проектированием занимались московские компании.
По данным РЕН ТВ, руководство МЧС в 2013 году отказало собственникам здания в запуске развлекательного центра. Причиной стало отсутствие противопожарной системы. Тогда комплекс объявили предприятием малого бизнеса, а свободные площади отдали коммерсантам.
Напомним, в Кемерове, в ТРК «Зимняя Вишня», 25 марта произошел пожар. Возгорание случилось на четвёртом этаже. Огонь быстро распространился. В результате страшной трагедии пострадали 79 человек; погибли 64, в том числе 41 ребенок. Специалисты пожарной лаборатории МЧС предполагают, что пожар начался в сухом бассейне детской игровой комнаты на четвертом этаже, напоминает «Национальная служба новостей».