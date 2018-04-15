10:34 15 апреля 2018 0

Радиолюбитель рассказал о внеземной цивилизации Фото: depositphotos.com © URA.RU

Радиолюбитель из Нижнего Тагила Валентин Дегтерев подготовил новое исследование фотографий с Марса. По его словам, ему удалось обнаружить на планете останки высокоразвитой цивилизации, в том числе: космодром и висящий над поверхностью огромный звездолет.

«Я (условно) разделил свои виртуальные находки. Самая интересная — это руины древнего космодрома. Координаты такие: 26.936713°, 17.678819°. В большом кратере находятся обломки зданий. Какая-то шарообразная конструкция, видимо, это была вышка управления. Я рядом с ними, прямо в воздухе, над грунтом завис огромный, стреловидной формы, звездолет. Длина его больше километра, ширина больше 100 метров. Ничего заемного в этой форме нет. Но это рукотворный объект», — рассказывает исследователь о своих находках.

Кроме того, анализируя снимки поверхности, сделанные спутником в 2008—2009 годах, Дегтерев, по его словам, нашел на планете руины еще одного города и храма: «В центре колоссальная (по размерам) пирамида с усеченным конусом. Почти уже разрушенная временем. А рядом с ними лицо сфинкса сделанное из белого камня». Как отмечает исследователь, его находки, «как и все на Марсе, очень больших размеров».

Валентин Дегтерев регулярно совершает открытия на Марсе. Так, ранее он объявил, что ему удалось найти руины города и рассмотреть гигантские пирамиды.

По мнению Валентина Дегтерева, на снимке древний храм Фото: с сайта Google Earth

Как утверждает радиолюбитель, на снимке — висящий над поверхностью звездолет Фото: с сайта Google Earth