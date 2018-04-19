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19 апреля 2018
18 апреля 2018
Главные новости Свердловской области
18:53  19 апреля 2018 0

На Урале осужден рецидивист, который изнасиловал и сжег медсестру

Девушка познакомилась со своим убийцей в кафеФото: Яна М., «ВК»

Вынесен приговор жителю города Ирбита в Свердловской области, который 6 августа 2017 года изнасиловал, а потом убил и сжег 21-летнюю медсестру местной ЦГБ Яну М. Убийца оказался рецидивистом, ранее он уже сидел за серию изнасилований.

«Он признан виновным по статьям «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего», «Изнасилование», «Иные действия сексуального характера с применением насилия к потерпевшей» и «Покушение на умышленное уничтожение чужого имущества, путем поджога, с причинением значительного ущерба», — сообщил «URA.RU» Александр Шульга, старший помощник руководителя СКР по Свердловской области.

Как установило следствие, вечером Яна находилась в кафе «Ассорти» в гостинице «Ница». Оттуда она вышла около четырех часов утра в сопровождении мужчины, с которым познакомилась в заведении. Согласно материалам уголовного дела, он завел девушку в сарай возле дома на улице Первомайской. Там злоумышленник ее изнасиловал, а после этого избил до смерти руками и ногами. Чтобы скрыть преступление, он забросал труп мусором и поджег.

Сгоревшее тело медсестры нашли среди обломков сарая спустя несколько часов. Сумочку девушки с телефоном обнаружил возле дома дворник. Позже он признался, что слышал какие-то крики, но обращаться в полицию не стал. На следующий день мать Яны сумела дозвониться на телефон дочери, и трубку взял дворник. После этого женщина обратилась в полицию. Убийца был задержан спустя три дня. Им оказался 38-летний автомойщик, ранее судимый за серию изнасилований. Суд приговорил убийцу к 19 годам колонии строгого режима.

Александр Лукманов
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