Поклонники певца Николая Баскова отмечают, что кумир за последнее время сильно прибавил в весе. Мысли фанатов подтверждаются и фактами: на апрельских и мартовских фотографиях «золотой голос России» использует фотошоп или старается выбрать правильный ракурс.
Особенно это заметно на фотографиях с премиальной вечеринки телеканала RU.TV, передает «Экспресс-газета». У Баскова заметны второй подбородок и пополневшие щеки.
При этом снимки в Instagram Баскова с того же мероприятия выглядят совсем иначе. По всей видимости, на фотографию наложили фильтры и несколько эффектов. При этом, как отмечалось в ряде СМИ, под снимком в Instagram Баскова пользователи все равно оставляли нелестные комментарии, в которых отмечали, как сильно артист прибавил в весе.
«Так располнел, что шеи совсем не видно. Нельзя носить черное — одна большая голова… Я подумала, что это не Коля, а какая-то женщина». Сейчас подобных сообщений под фотографией нет: либо пользователи сами удалили комментарии, либо их подчищает владелец аккаунта. Для сравнения: некоторые посты в instagram-аккаунте певца собирают по 1000 комментариев, а некоторые — не набирают и 100.
На снимках более раннего периода видно, как артист тщательно старается выбрать правильный ракурс. Фотографии с левой стороны лица и под небольшим наклоном можно наблюдать в instagram-аккаунте Баскова практически подряд.