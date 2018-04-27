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27 апреля 2018
13:50  27 апреля 2018 1

Поклонники не узнают располневшего Баскова. «Шеи совсем не видно». ФОТО

Певец старается выбирать «правильный ракурс», но от поклонников ничего не скроешьФото: Артем Геодакян/ТАСС

Поклонники певца Николая Баскова отмечают, что кумир за последнее время сильно прибавил в весе. Мысли фанатов подтверждаются и фактами: на апрельских и мартовских фотографиях «золотой голос России» использует фотошоп или старается выбрать правильный ракурс.

Особенно это заметно на фотографиях с премиальной вечеринки телеканала RU.TV, передает «Экспресс-газета». У Баскова заметны второй подбородок и пополневшие щеки.

Баскова сложно узнать
Фото: Борис Кудрявов/eg.ru

При этом снимки в Instagram Баскова с того же мероприятия выглядят совсем иначе. По всей видимости, на фотографию наложили фильтры и несколько эффектов. При этом, как отмечалось в ряде СМИ, под снимком в Instagram Баскова пользователи все равно оставляли нелестные комментарии, в которых отмечали, как сильно артист прибавил в весе.

«Так располнел, что шеи совсем не видно. Нельзя носить черное — одна большая голова… Я подумала, что это не Коля, а какая-то женщина». Сейчас подобных сообщений под фотографией нет: либо пользователи сами удалили комментарии, либо их подчищает владелец аккаунта. Для сравнения: некоторые посты в instagram-аккаунте певца собирают по 1000 комментариев, а некоторые — не набирают и 100.

На снимках более раннего периода видно, как артист тщательно старается выбрать правильный ракурс. Фотографии с левой стороны лица и под небольшим наклоном можно наблюдать в instagram-аккаунте Баскова практически подряд.

Так Басков выглядел на выступлении в апреле 2018 года
Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
А так — осенью 2017 года
Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Павел Маркуш
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