Любимая команда Козицына осталась без поддержки руководства, но все равно победила

20:13 29 апреля 2018 0

Самыми результативными игроками в составе «лисиц» стали Альба Торренс и Майя Мур Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Баскетболистки УГМК второй раз подряд обыграли на своей площадке курское «Динамо». Игра завершилась со счетом 82:69 в пользу «лисиц». В этот раз на трибунах не было вице-президента клуба Игоря Кудряшкина, который обычно поддерживает команду. Впрочем, с этой задачей справились переполненные трибуны ДИВСа.

В отличие от предыдущего матча, начало второй игры было стремительным. УГМК сделал рывок 8:0, чем вынудил «Динамо» сразу взять тайм-аут. После этого Наталья Жедик и Соня Петрович помогли Курску догнать «лисиц» — 11:9, но хозяйки площадки уже поймали свою игру. Первая четверть завершилась со счетом 30:18 в пользу УГМК, к концу следующего игрового отрезка «лисицы» увеличили свое преимущество до 18 очков — 47:29. Больше половины очков УГМК принесли Альба Торренс (17) и Майя Мур (11).

Во второй половине игры УГМК продолжил штурмовать кольцо соперника. После прошлого матча «лисицы» провели работу над ошибками и в этот раз отлично играли в защите и регулярно выигрывали подбор. После третьей четверти хозяйки сохранили преимущество в 18 очков — 68:50. В заключительном отрезке игры Курск попытался мобилизоваться и даже сократил отставание до 10 очков за 4 минуты до конца матча (75:65), но на большее сил гостям не хватило — 82:69 в пользу УГМК и 2:0 в серии до трех побед.

Следующий матч для «лисиц» состоятся в Курске Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Самыми результативными игроками в составе УГМК стали Альба Торренс и Майя Мур, заработавшие для своей команды 21 и 19 очков, соответственно. Наставник «Лисиц» также отметил игру Натальи Виеру.

Следующий матч команды проведут в Курске 2 мая. Если УГМК выиграет, то станет чемпионом России, но тренер «Динамо» Лукас Мондело надеется, что серия продлится до 5 матчей. Журналисты на послематчевой пресс-конференции после этих слов дружно улыбнулись. А УГМК во время матча уже попрощался с болельщиками, показав видео со словами благодарности от игроков и главного тренера Мигеля Мендеса. Еще одно прощальное видеообращение было от Деанны Нолан, которая играла в УГМК 11 лет, и теперь покидает команду. Весь матч она была на трибунах за командой, после видеопрощания талисман УГМК лис Майк вручил ей цветы.