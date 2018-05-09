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09 мая 2018
08 мая 2018
Главные новости Свердловской области
15:04  09 мая 2018 0

Уральский «самоделкин» собрался в Крым через Байкал и Монголию. «На мотоцикле я ездить не умею»

Сам Александр называет свою идею авантюрой и безумиемФото: со страницы Сани Четодела во «ВКонтакте»

Любитель мотоциклов Александр Павлов из Екатеринбурга по прозвищу «Саня Четодел», разобравший до винтиков мотоцикл «Урал» и теперь собирающий его «с нуля», собрался совершить на том, что получится в результате сборки, путешествие в несколько тысяч километров. Об этом Александр рассказал «URA.RU». В его планах — доехать от Екатеринбурга до Крыма, но весьма необычным образом — через Байкал и Монголию.

В путь-дорогу он отправится вместе с другим мото-видеоблогером — Александром Шутом из Белоруссии (более известным как «МотоСанча»). «Он тоже занимается мотоциклами „Урал“ и в прошлом году уже приезжал ко мне в гости — у него была задумка на свежеперебранном „Урале“ добраться до Ирбита, родины этих мотоциклов, — рассказывает Саша. — Все удалось! А сейчас у нас совместная идея: едем до Байкала, спускаемся на юг, в Монголию, проедем по северным степям и через Казахстан приезжаем в Астраханский край».

Далее их дороги разойдутся: МотоСанча вернется в Белоруссию, а Саня Четодел хочет заехать в Крым (и, если позволит время, заглянуть еще и в Грузию). Ехать планируют на двух мотоциклах с колясками (белорус намерен взять с собой в путешествие супругу). Безумство затеи еще и в том, что у екатеринбуржца совершенно нет опыта больших поездок. «Категорию „А“ я открыл только в прошлом году, на мотоциклах ездить толком не умею, а на „дальняки“ вообще никогда в жизни не ездил, — признается Александр. — Так что для меня это очень большая авантюра. Понимаю, что это безумие, но такие уж мы отмороженные».

Схема путешествия, которое намеревается совершить Саня Четодел
Схема: Саня Четодел

В путешествие Саша собирается отправиться на раздолбанном мотоцикле «Урал», который купил в августе прошлого года за 10 тысяч рублей. Сперва он полностью разобрал машину, а затем весь год собирал ее, снимая процесс на видео и выкладывая все это на своем канале. «Ролики у меня не учебные, а, скорее, так, для себя, — говорит Четодел. — Но видосы получаются симпатичные!».

В процессе сборки мотоцикла Саша постоянно советуется с пользователями своего канала, честно признаваясь, что он «в слесарке — полный ноль». «Если Санчо в технике хорошо разбирается, то я по профессии — автомаляр, — рассказывает Александр. — Устройство двигателя мотоцикла представлял себе очень посредственно. Знающие товарищи обласкали меня «рукожопом».

Однако ему уже есть чем похвастаться: раздолбанный «Урал» постепенно приходит в нужную форму. «В мотоцикл уже вложено тысяч 60, а всего будет вложено тысяч 100 — это с учетом того, что я все делаю сам, — говорит Саня Четодел. — Из этого разноцветного чудовища я планирую сделать классический мотоцикл „Урал“, полностью перебранный. А летом посмотрим, как он выдержит путешествие». Старт мотопробега назначен на конец июня.

Андрей Гусельников
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