Центробанк отозвал лицензию у «Роскомснаббанка»

ЦБ продолжает «чистку» банковского сектора Фото: Антон Белицкий © URA.RU

Центробанк РФ отозвал лицензию у «Роскомснаббанка». Об этом говорится в приказе ЦБ, опубликованном на его официальном сайте.

«Приказ об отзыве лицензии на осуществление банковских операций и аннулировании лицензии», — уточняется в документе. Также «Роскомснаббанк» теперь не имеет права осуществлять операции на рынке ценных бумаг.

Отзыв лицензии связан с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность. В частности, речь идет об «отмывании доходов, полученных преступным путем, и финансировании терроризма», говорится в документе. В банке назначена временная администрация. Стоит отметить, что «Роскомснаббанк» является участником системы страхования вкладов.

«Роскомснаббанк», ранее назывался «Башкомснаббанк» и был основан в 1991 году. Головной офис кредитной организации находится в Уфе. Банк считается средним по размеру активов. Основной источник фондирования — средства физических лиц.