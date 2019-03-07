Центробанк отозвал лицензию у «Роскомснаббанка»

Кирилл Егоров
© Служба новостей «URA.RU»
07 марта 2019 в 09:07
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Разное. Москва, центробанк, банк россии, цбрф
ЦБ продолжает «чистку» банковского сектораФото: Антон Белицкий © URA.RU

Центробанк РФ отозвал лицензию у «Роскомснаббанка». Об этом говорится в приказе ЦБ, опубликованном на его официальном сайте.

«Приказ об отзыве лицензии на осуществление банковских операций и аннулировании лицензии», — уточняется в документе. Также «Роскомснаббанк» теперь не имеет права осуществлять операции на рынке ценных бумаг.

Отзыв лицензии связан с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность. В частности, речь идет об «отмывании доходов, полученных преступным путем, и финансировании терроризма», говорится в документе. В банке назначена временная администрация. Стоит отметить, что «Роскомснаббанк» является участником системы страхования вкладов.

«Роскомснаббанк», ранее назывался «Башкомснаббанк» и был основан в 1991 году. Головной офис кредитной организации находится в Уфе. Банк считается средним по размеру активов. Основной источник фондирования — средства физических лиц.

Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Система Orphus
Загрузка...