Крейсер «Аврора» — легенда российского флота, чья история началась в 1897 году по личному указу императора Николая II. Спущенный на воду в 1900 году, корабль сразу поразил современников своими размерами и мощью вооружения. Пройдя через Русско-японскую и Первую мировую войны, «Аврора» вошла в историю как символ революции 1917 года. В Великую Отечественную войну крейсер, уже утративший ход, героически оборонял Ленинград. Возрожденный в 1948 году как музей, он стал символом военно-морской славы России. 24 мая 2024 года крейсер отметит 124-летие со дня спуска на воду — подробнее о его истории в материале URA.RU.
Рождение легенды: история крейсера «Аврора»
В конце XIX века, в разгар глобальной гонки вооружений, Российская империя приступила к созданию новых боевых кораблей для усиления флота. Среди них был крейсер типа «Диана», получивший имя «Аврора» в честь парусного фрегата, отличившегося в Крымской войне. 23 мая 1897 года на верфи «Новое Адмиралтейство» состоялась торжественная закладка судна, название для которого лично утвердил император Николай II.
24 мая 1900 года «Аврора» была спущена на воду в присутствии царской семьи и тысяч зрителей. Крейсер впечатлял техническими характеристиками: длина 126,8 метра, водоизмещение 6731 тонна и скорость до 19 узлов. 16 июня 1903 года, после оснащения мощным вооружением, включавшим восемь 152-мм орудий, корабль вошел в состав Балтийского флота, начав свой легендарный путь. Осенью 1903 года «Аврора» отправилась на Дальний Восток, однако начало Русско-японской войны застало ее в африканском порту Джибути — крейсеру пришлось вернуться на Балтику.
Испытание временем
В 1905 году «Аврора» участвовала в Цусимском сражении, где получила повреждения и потеряла командира. После боя корабль был интернирован в Маниле (Филиппины). В Первую мировую крейсер действовал на Балтике, а в 1917 году его холостой выстрел стал сигналом к штурму Зимнего дворца. После Гражданской войны корабль вернули в строй, но к 1930-м годам он устарел и стал учебной базой, а в Великую Отечественную — неподвижной огневой точкой, пока не затонул от попаданий снарядов.
В 1944 году «Аврору» исполнительный комитет Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся принял постановление, по которому «Аврору» надлежало установить у Петроградской набережной в качестве музея-памятника истории флота и учебного блокшива для Ленинградского Нахимовского военно-морского училища. Крейсер был поднят и переведен для восстановления в Ленинград. В 1948 году «Аврора» была переведена к окончательному месту стоянки.
Символ эпохи
В 1960 году крейсер получил статус государственного памятника, а в 1968-м был награжден орденом Октябрьской Революции, став единственным дважды орденоносным кораблем СССР. После ремонта в 1980-х «Аврора» остается «Кораблем номер 1» ВМФ России и филиалом Военно-морского музея, принимая посетителей у Петроградской набережной.
Современная служба на крейсере
Сегодня экипаж «Авроры» состоит из 30 военнослужащих — офицеров, мичманов и матросов, чей распорядок дня аналогичен службе на действующих кораблях. В их обязанности входит поддержание работоспособности всех систем, обеспечение безопасности стоянки и организация экскурсий для многочисленных посетителей. Как отметил командир крейсера капитан 2-го ранга Юрий Шишкарев, особое внимание уделяется противопожарной защите и сохранению исторического облика судна.
Специфика обслуживания заключается в уходе за уникальными деталями: тиковой палубой, латунными элементами и старинными механизмами, требующими кропотливой работы. Матросы-срочники постоянно проживают на борту, где для них оборудованы кубрики, учебные классы и камбуз со столовой.
Что можно посмотреть на корабле
Крейсер «Аврора» хранит богатую историю в девяти тематических залах. Первые шесть помещений раскрывают этапы службы корабля — от Русско-японской войны до послевоенных лет, включая экспозицию о революционных событиях. Особый интерес представляют воссозданные интерьеры: кабинет судового врача с первым корабельным рентген-аппаратом и операционная времен Цусимского сражения. Посетители могут также осмотреть машинное отделение, где в боевых условиях царила 70-градусная жара.
Среди ценнейших артефактов — портрет капитана Егорьева в раме из обгоревшей палубы и санитарная сумка военного фельдшера. Как отмечает заведующий филиалом ЦВММ на крейсере «Аврора» Юрий Сергаев, гости активно интересуются как общей историей, так и техническими аспектами. К юбилею подготовлена особая выставка, которая дополнит постоянную экспозицию новыми деталями боевого пути крейсера.
Хотя большая часть корабля доступна для осмотра, некоторые помещения остаются служебными. Камбуз до сих пор используется экипажем для приготовления пищи, а в кают-компании проходят официальные мероприятия. На верхней палубе демонстрируются подлинные орудия главного калибра, а в хирургическом блоке транслируются аудиозаписи воспоминаний корабельного врача о событиях 1905 года.
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