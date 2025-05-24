Священник, назвавший россиян «овощебазой», извинился

Священник Павел Островский принес в соцсетях извинения за то, что назвал россиян «овощебазой», и призвал не искажать его высказывания относительно межконфессиональных браков. Также он извинился за свою реплику о триколоре
«Я смотрю, что многих зацепило, что я назвал русских мужчин, которые не делают предложения своим половинкам, „овощами“. Ну а в чем я не прав? <...> Если кого-то оскорбило выражение „овощебаза с триколором“, то искренне прошу простить», — написал Островский в своем telegram-канале. Островский пояснил, что его эмоциональная реакция на вопрос о российском флаге не имела целью оскорбить государственный символ, а также напомнил, что его размышления были связаны с комментарием слушателя, а не с инициативным обсуждением темы мусульман.
За свою реплику о триколоре он также извинился отдельно. «Еще раз отдельным сообщением хочу извиниться за свои слова про триколор; они у меня вырвались, так как эмоционально реагировал на вопрос. В мыслях не было хоть как-то оскорбить флаг своей страны», — написал священник отдельным постом в своем telegram-канале.
Он добавил, что не начинал разговор о мусульманах первым, а отвечал на реплику слушателя, который связал строгую церковную позицию по вопросам нравственности с возможным ростом числа мусульманских браков в стране. По словам Островского, его слова о «бесхребетных мужчинах» также были вырваны из контекста беседы о традиционных семейных ценностях.
Ранее Островский отметил, что все больше российских девушек отдают предпочтение в браке мужчинам мусульманской веры, объясняя это их большей целеустремленностью и стремлением к созданию семьи. В то же время россиян, которые не спешат делать предложение своим избранницам, он охарактеризовал как «овощебазу с триколором».
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