Море около Анапы все еще не расчищено от мазута

Водолазы собрали за сутки 88 мешков замазученного грунта на дне моря у Анапы
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В Анапе 23 мая со дна собрали 88 мешков мазутной смеси, сообщиили в оперштабе Кубани
В Анапе 23 мая со дна собрали 88 мешков мазутной смеси, сообщиили в оперштабе Кубани Фото:
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Разлив мазута в Черноморье

Море у побережья Анапы до сих пор не очищено от мазута, несмотря на продолжающиеся работы. Об этом сообщает оперативный штаб Краснодарского края. По данным ведомства на 24 мая, водолазы совершили 166 спусков и подняли со дна 88 мешков с мазутом.

«Двадцать третьего мая работы проводились в районе устья реки Можепсин. Водолазы совершили 166 спусков и подняли со дна 88 мешков с мазутом», — говорится в telegram-канале оперштаба Кубани. Операция по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов проводится ежедневно при благоприятных погодных условиях.

В операции по очистке пляжей и дна Черного моря принимают участие сотрудники МЧС России, «Кубань-СПАС» и Морспасслужбы. По информации источника, спасатели работают в специальной защитной экипировке.

В акватории Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время сильного шторма крушения потерпели танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». В результате инцидента в море было выброшено порядка 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов.

В январе из-за трещины в кормовой части одного из судов произошла повторная утечка мазута, однако в течение трех суток основное количество разлившегося топлива было ликвидировано. В начале марта завершился демонтаж кормовой части танкера «Волгонефть-239» в районе мыса Панагия. Вследствие происшествия загрязнению подверглось черноморское побережье Краснодарского края.

Роспотребнадзор ранее объявил пляжи, пострадавшие от загрязнения мазутом, не соответствующими санитарным требованиям для купания. По-прежнему запрещено купание и отдых на пляжах Анапы и черноморского побережья Темрюкского района Краснодарского края, заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.

Медицинский специалист Центра общественного здоровья и медпрофилактики Анна Зорина предупредила о потенциальной опасности для здоровья после купания в море, загрязненном мазутом в районе Анапы. Пляжи подверглись загрязнению, и пребывание на них может привести не только к кожным раздражениям, но и повысить риск развития онкологических заболеваний, передает Vse42.ru.

Эксперты Роспотребнадзора осуществляют ежедневный забор проб на 150 пляжных территориях области с целью мониторинга степени загрязненности и отслеживания тенденций к ее уменьшению. На данный момент на закрытых пляжах продолжаются работы по очистке.

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Море у побережья Анапы до сих пор не очищено от мазута, несмотря на продолжающиеся работы. Об этом сообщает оперативный штаб Краснодарского края. По данным ведомства на 24 мая, водолазы совершили 166 спусков и подняли со дна 88 мешков с мазутом. «Двадцать третьего мая работы проводились в районе устья реки Можепсин. Водолазы совершили 166 спусков и подняли со дна 88 мешков с мазутом», — говорится в telegram-канале оперштаба Кубани. Операция по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов проводится ежедневно при благоприятных погодных условиях. В операции по очистке пляжей и дна Черного моря принимают участие сотрудники МЧС России, «Кубань-СПАС» и Морспасслужбы. По информации источника, спасатели работают в специальной защитной экипировке. В акватории Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время сильного шторма крушения потерпели танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». В результате инцидента в море было выброшено порядка 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. В январе из-за трещины в кормовой части одного из судов произошла повторная утечка мазута, однако в течение трех суток основное количество разлившегося топлива было ликвидировано. В начале марта завершился демонтаж кормовой части танкера «Волгонефть-239» в районе мыса Панагия. Вследствие происшествия загрязнению подверглось черноморское побережье Краснодарского края. Роспотребнадзор ранее объявил пляжи, пострадавшие от загрязнения мазутом, не соответствующими санитарным требованиям для купания. По-прежнему запрещено купание и отдых на пляжах Анапы и черноморского побережья Темрюкского района Краснодарского края, заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова. Медицинский специалист Центра общественного здоровья и медпрофилактики Анна Зорина предупредила о потенциальной опасности для здоровья после купания в море, загрязненном мазутом в районе Анапы. Пляжи подверглись загрязнению, и пребывание на них может привести не только к кожным раздражениям, но и повысить риск развития онкологических заболеваний, передает Vse42.ru. Эксперты Роспотребнадзора осуществляют ежедневный забор проб на 150 пляжных территориях области с целью мониторинга степени загрязненности и отслеживания тенденций к ее уменьшению. На данный момент на закрытых пляжах продолжаются работы по очистке.
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© Служба новостей «URA.RU»
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