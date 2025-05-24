Море около Анапы все еще не расчищено от мазута

Море у побережья Анапы до сих пор не очищено от мазута, несмотря на продолжающиеся работы. Об этом сообщает оперативный штаб Краснодарского края. По данным ведомства на 24 мая, водолазы совершили 166 спусков и подняли со дна 88 мешков с мазутом.
«Двадцать третьего мая работы проводились в районе устья реки Можепсин. Водолазы совершили 166 спусков и подняли со дна 88 мешков с мазутом», — говорится в telegram-канале оперштаба Кубани. Операция по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов проводится ежедневно при благоприятных погодных условиях.
В операции по очистке пляжей и дна Черного моря принимают участие сотрудники МЧС России, «Кубань-СПАС» и Морспасслужбы. По информации источника, спасатели работают в специальной защитной экипировке.
В акватории Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время сильного шторма крушения потерпели танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». В результате инцидента в море было выброшено порядка 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов.
В январе из-за трещины в кормовой части одного из судов произошла повторная утечка мазута, однако в течение трех суток основное количество разлившегося топлива было ликвидировано. В начале марта завершился демонтаж кормовой части танкера «Волгонефть-239» в районе мыса Панагия. Вследствие происшествия загрязнению подверглось черноморское побережье Краснодарского края.
Роспотребнадзор ранее объявил пляжи, пострадавшие от загрязнения мазутом, не соответствующими санитарным требованиям для купания. По-прежнему запрещено купание и отдых на пляжах Анапы и черноморского побережья Темрюкского района Краснодарского края, заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.
Медицинский специалист Центра общественного здоровья и медпрофилактики Анна Зорина предупредила о потенциальной опасности для здоровья после купания в море, загрязненном мазутом в районе Анапы. Пляжи подверглись загрязнению, и пребывание на них может привести не только к кожным раздражениям, но и повысить риск развития онкологических заболеваний, передает Vse42.ru.
Эксперты Роспотребнадзора осуществляют ежедневный забор проб на 150 пляжных территориях области с целью мониторинга степени загрязненности и отслеживания тенденций к ее уменьшению. На данный момент на закрытых пляжах продолжаются работы по очистке.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.