Киркоров раскрыл последнюю просьбу своего отца

Артист Филипп Киркоров раскрыл предсмертную просьбу своего отца Бедроса Киркорова. Перед уходом артист взял с сына обещание не отменять концерты и обязательно исполнить его любимую песню.
«Взял с меня обещание — все концерты провести и подарить людям праздник», — передает его слова StarHit. Он добавил, что посвятил петербургские выступления отцу и включил в программу все его любимые композиции.
За несколько дней до смерти состоялась их последняя глубокая беседа, сообщает Филипп. Бедрос Киркоров говорил о ценности каждого момента, просил меня жить сына и оставаться собой, рассказал артист.
Бедрос Киркоров скончался 18 марта 2025 года в возрасте 92 лет и был похоронен на «Аллее актеров» Троекуровского кладбища. Через две недели после его смерти, 31 марта, ФНС подала на артиста в суд, но иск не был принят к рассмотрению в связи с кончиной ответчика, сообщает Национальная Служба Новостей.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.