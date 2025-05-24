Киркоров раскрыл последнюю просьбу своего отца

Киркоров: отец взял с меня обещание дарить людям праздник
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Последний масштабный концерт в Санкт-Петербурге певец посвятил отцу
Последний масштабный концерт в Санкт-Петербурге певец посвятил отцу Фото:

Артист Филипп Киркоров раскрыл предсмертную просьбу своего отца Бедроса Киркорова. Перед уходом артист взял с сына обещание не отменять концерты и обязательно исполнить его любимую песню.

«Взял с меня обещание — все концерты провести и подарить людям праздник», — передает его слова StarHit. Он добавил, что посвятил петербургские выступления отцу и включил в программу все его любимые композиции.

За несколько дней до смерти состоялась их последняя глубокая беседа, сообщает Филипп. Бедрос Киркоров говорил о ценности каждого момента, просил меня жить сына и оставаться собой, рассказал артист.

Бедрос Киркоров скончался 18 марта 2025 года в возрасте 92 лет и был похоронен на «Аллее актеров» Троекуровского кладбища. Через две недели после его смерти, 31 марта, ФНС подала на артиста в суд, но иск не был принят к рассмотрению в связи с кончиной ответчика, сообщает Национальная Служба Новостей.

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Артист Филипп Киркоров раскрыл предсмертную просьбу своего отца Бедроса Киркорова. Перед уходом артист взял с сына обещание не отменять концерты и обязательно исполнить его любимую песню. «Взял с меня обещание — все концерты провести и подарить людям праздник», — передает его слова StarHit. Он добавил, что посвятил петербургские выступления отцу и включил в программу все его любимые композиции. За несколько дней до смерти состоялась их последняя глубокая беседа, сообщает Филипп. Бедрос Киркоров говорил о ценности каждого момента, просил меня жить сына и оставаться собой, рассказал артист. Бедрос Киркоров скончался 18 марта 2025 года в возрасте 92 лет и был похоронен на «Аллее актеров» Троекуровского кладбища. Через две недели после его смерти, 31 марта, ФНС подала на артиста в суд, но иск не был принят к рассмотрению в связи с кончиной ответчика, сообщает Национальная Служба Новостей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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