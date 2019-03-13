В ООН обеспокоены «атмосферой запугивания» на Украине

Накануне выборов президента Украины в стране царит «атмосфера запугивания» и идет жесткая политическая цензура СМИ. К таким выводам пришло Управление верховного комиссара ООН по правам человека.
«Нападки создали атмосферу запугивания, которая производит сдерживающее воздействие на способность и готовность людей открыто говорить о вопросах общественной значимости и прежде всего выражать свое несогласие с политикой», — приводит выдержки из доклада ООН RT.
Чаще всего к цензуре и запугиванию прибегают правые радикалы с националистическими настроениями, уточняет «Национальная служба новостей». Управление ООН обеспокоено тем, что по большей части эти преступления остаются безнаказанными.
Выборы главы государства на Украине пройдут 31 марта. На пост главы государства претендуют 44 человека. Главными конкурентами Порошенко называют главу партии «Батькивщина» Юлию Тимошенко и шоумена Владимира Зеленского, отмечает портал «Дни.ру».