Силовики не будут расследовать «слив» интимных снимков школьницы, написавшей Путину

Интимные фото Тани выманила ее сверстница Фото: Анна Майорова © URA.RU

Сотрудники Следственного комитета РФ по Псковской области отказались возбуждать уголовное дело о распространении интимных фотографий 12-летней Тани, жительницы села Томсино, которая стала известна благодаря письму президенту России Владимиру Путину. Об этом сообщила ее мать.

Следователи выяснили, что откровенные снимки распространила 14-летняя бывшая приятельница девочки после того, как между ними произошел конфликт. Сверстница выманила у Тани откровенные снимки и отправила их друзьям, которые опубликовали фото в районных группах во «ВКонтакте», передает «Московский комсомолец».

В СК РФ добавили, что в действиях 14-летней девочки нет состава преступления, поскольку ответственность за хранение и распространение детской порнографии наступает с 16 лет. При этом соперница Тани не планировала удовлетворять свои потребности с помощью снимков, распространяла их из личной неприязни, пояснили в ведомстве. «Мы с поджатыми хвостами едем фиг знает куда, будем менять фамилии, работать с психологами, а им за это ничего», — прокомментировала решение следователей мать Тани.

Ранее сообщалось, что семья Тани переехала в Томсино из Санкт-Петербурга. После того как девочка написала письмо Путину, в котором рассказала о тяжелой жизни, односельчане стали травить семью. Внимание общественности к проблемам семьи еще больше разозлило соседей. Историю с письмом Путину поставили под сомнение местные чиновники. Глава Себежского района Псковской области назвал письмо о помощи «чистейшей воды аферой».