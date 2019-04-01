В Центральном округе по тревоге подняты войска ПВО

Всего пройдет более десяти учений Фото: прессс-лужба ЦВО

С 1 апреля в Центральном военном округе по тревоге началась проверка войск ПВО. Всего в ЦВО в апреле состоятся более десяти крупных учений.

Маневры пройдут на полигонах Сибири, Урала, Поволжья, в Киргизии и Таджикистане. «В ходе проверки в первую очередь будут оценены способности командиров принимать грамотные и оперативные решения при внезапных действиях противника», — заявил командующий ЦВО генерал-полковник Александр Лапин.

Особое внимание на учениях будет уделено применению средств разведывательно-ударных комплексов в составе подразделений ракетных войск и артиллерии, авиации и средств разведки. Проверкой руководит командующий Лапин. После учений состоится заседание военного совета округа, где подведут итоги.