В Центральном округе по тревоге подняты войска ПВО

Александр Лукманов
© Служба новостей «URA.RU»
01 апреля 2019 в 19:04
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Всего пройдет более десяти ученийФото: прессс-лужба ЦВО

С 1 апреля в Центральном военном округе по тревоге началась проверка войск ПВО. Всего в ЦВО в апреле состоятся более десяти крупных учений.

Маневры пройдут на полигонах Сибири, Урала, Поволжья, в Киргизии и Таджикистане. «В ходе проверки в первую очередь будут оценены способности командиров принимать грамотные и оперативные решения при внезапных действиях противника», — заявил командующий ЦВО генерал-полковник Александр Лапин.

Особое внимание на учениях будет уделено применению средств разведывательно-ударных комплексов в составе подразделений ракетных войск и артиллерии, авиации и средств разведки. Проверкой руководит командующий Лапин. После учений состоится заседание военного совета округа, где подведут итоги.

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