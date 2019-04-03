Прокуратура Германии назвала причину смерти совладелицы S7 Филевой

Все находившиеся на борту самолета Epic, на котором летела совладелец S7 Наталия Филева, погибли от травм, полученных при крушении. Об этом сообщил в прокуратуре Дармштадта (ФРГ). По данным ведомства, версия воздействия «с третьей стороны» не рассматривается.
«Вскрытие было проведено, был сделан вывод, что все три человека погибли в результате крушения», — цитирует RT немецкое надзорное ведомство. В прокуратуре добавили, что речь идет об одной женщине и двух мужчинах.
Авиакатастрофа самолета Epic под Франкфуртом-на-Майне произошла 31 марта. Предположительно, на борту, помимо Филевой, находились ее отец Валерий Карачев и пилот Андрей Дикун. В России по факту случившегося возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).
Ранее СМИ называли предварительную причину катастрофы — потеря пилотом управления на вираже. Позже появилась основная версия трагедии — ошибка пилота. Во время перехода на ручное управление он допустил потерю скорости, напоминает агентство Nation News. Филева являлась одной из самых богатых женщин России. Ее состояние, по оценкам Forbes, составляло порядка 600 млн долларов.