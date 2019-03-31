СМИ: разбился владелец авиакомпании S7

Владелец и основатель авиакомпании S7 Владислав Филев, разбился на самолете в Германии. Об этом рассказали журналистам сразу два источника в авиапромышленности.
О гибели бизнесмена и владельца компании, входящей в топ-5 федеральных авиаперевозчиков со ссылкой на собственные источники сообщает РБК. Официально данная информация пока не подтверждается.
По данным «Интерфакса», бизнес-джет авиакомпании «Глобус», на борту которого находились трое россиян, потерпел катастрофу при вылете из Франкфурта. Пока достоверно не известно, находился ли на борту сам Владислав Филев, однако среди пассажиров могла быть Наталья Филева — глава совет директоров авиакомпании.