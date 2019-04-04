Отколовшийся участник «Уральских пельменей» нашел способ заработать во время отпуска

Андрей Рожков порадовал поклонников новым юмористическим видео Фото: Анна Майорова © URA.RU

Бывший актер шоу «Уральские пельмени» Андрей Рожков написал в своем аккаунте в Instagram, что занялся бизнесом. Шоумен сейчас находится в отпуске.

«Продается вилла в центре Синая, восьмикомнатная. С собственным бассейном. Недорого. Еще один маленький коттеджик с видом на оазис, с камином. Крышу надо немного подлатать, а так великолепное жилье. Даже есть шкаф», — рассказывает на видео Андрей Рожков. Ролик актер подписал так: «Занялся риэлторским бизнесом, предложения шикарные и тарифы человеческие».

Поклонники юмор Рожкова оценили. «Андрей, а отдельно каменный шкаф можно приобрести?», — спрашивает пользователь vladimirsm73. «Покупаем!», — написала nadiarogacheva.

Ранее «URA.RU» рассказало, как Андрей Рожков провел время в Германии. Шоумен порадовался местной природе и попутно посетовал, что родному Екатеринбургу далеко до Мюнхена.