03 апреля 2019
02 апреля 2019

Отколовшийся участник «Уральских пельменей» нашел способ заработать во время отпуска

Наталья Ельцова
© Служба новостей «URA.RU»
04 апреля 2019 в 08:51
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Интервью с Андреем Рожковым. Екатеринбург, улыбка, аист, рожков андрей
Андрей Рожков порадовал поклонников новым юмористическим видеоФото: Анна Майорова © URA.RU

Бывший актер шоу «Уральские пельмени» Андрей Рожков написал в своем аккаунте в Instagram, что занялся бизнесом. Шоумен сейчас находится в отпуске.

«Продается вилла в центре Синая, восьмикомнатная. С собственным бассейном. Недорого. Еще один маленький коттеджик с видом на оазис, с камином. Крышу надо немного подлатать, а так великолепное жилье. Даже есть шкаф», — рассказывает на видео Андрей Рожков. Ролик актер подписал так: «Занялся риэлторским бизнесом, предложения шикарные и тарифы человеческие».

Поклонники юмор Рожкова оценили. «Андрей, а отдельно каменный шкаф можно приобрести?», — спрашивает пользователь vladimirsm73. «Покупаем!», — написала nadiarogacheva.

Ранее «URA.RU» рассказало, как Андрей Рожков провел время в Германии. Шоумен порадовался местной природе и попутно посетовал, что родному Екатеринбургу далеко до Мюнхена.

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