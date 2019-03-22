Шоумена восхитило благоустройство прибрежной зоны горного озера Фото: Андрей Рожков, Instagram

Бывший актер шоу «Уральские пельмени» Андрей Рожков рассказал поклонникам, как проводит время в Германии. Шоумен порадовался местной природе и попутно посетовал, что родному Екатеринбургу далеко до Мюнхена.

«Шикарное горное озеро Айбезе недалеко от Мюнхена! Почти идеальная тропа вокруг! Вот бы нам такую вокруг Шарташа!» — написал актер под фотографиями и видео, на котором играет в мяч, а потом, словно в баскетбольную корзину, с победным криком забрасывает его в мусорный бак. При этом Рожков уточнил: мяч из бака все-таки достали «для следующих баскетболистов».

Подписчики поддержали артиста, отметив в комментариях необыкновенную красоту природы баварских Альп. «Немецких клещей не наловите», предупредил Рожкова пользователь striukvladimir. А schmidt.andrey не понял, почему экс-пельмень предпочел озеро в Германии родному Шарташу. «Так давайте на майской прогулке вместе и протопчем вокруг Шарташа! Какие проблемы? „Пельменями“ можно целые просеки в лесах протаптывать!», — написал он.