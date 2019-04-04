СМИ назвали вероятную причину крушения Boeing в Эфиопии

Десятки стран приостановили полеты Boeing 737 MAX над своей территорией Фото: flickr.com/Nathan Walkowiak

Возможной причиной катастрофы Boeing 737 MAX в Эфиопии названа птица, которая могла повредить датчик «угла атаки» и включить систему коррекции маневрирования (MCAS). В результате активации функции пилоты не смогли восстановить контроль над судном, и самолет рухнул.

Также СМИ со ссылкой на источники сообщают, что повредить датчик мог и другой посторонний предмет. Но произошедшее — чистая случайность, на умышленную диверсию ничего не указывает, передает «Царьград». Напомним, что 10 марта самолет авиакомпании Ethiopian Airlines Boeing 737 MAX потерпел крушение через несколько минут после взлета. Находящиеся на борту 157 человек, включая трех граждан России, погибли. После этой трагедии десятки стран приостановили полеты самолетов данной модели над своей территорией.

При схожих обстоятельствах 29 октября 2018 года потерпел крушение такой же Boeing 737 MAX. По словам экспертов, в обоих случаях пилотов могла подвести система коррекции маневрирования (MCAS). Отмечается, что в обеих катастрофах самолеты пытались сохранить траекторию полета. Перед тем как разбиться, воздушные судна многократно набирали и теряли высоту.

Ранее «URA.RU» сообщало, что немецкие эксперты в авиационной индустрии назвали две возможные причины катастрофы в Эфиопии. Крушение авиалайнера могло произойти из-за того, что он был модернизирован частично, а не построен заново. Также причиной катастрофы мог стать слабый контроль на каждой стадии допуска лайнера на рынок авиаперевозок.