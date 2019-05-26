25 мая 2019

Лобода поздравила победителей второго финала шоу «Голос. Дети» необычным танцем. ВИДЕО

Анастасия Шипицина
© Служба новостей «URA.RU»
26 мая 2019 в 10:42
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Светлана Лобода в магазине
Светлана Лобода исполнила танец под свою песнюФото: Наталья Чернохатова © URA.RU
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Скандал на шоу "Голос. Дети"

Певица Светлана Лобода поздравила победителей второго финала шоу «Голос. Дети» необычным танцем. Видеозапись артистка опубликовала на странице в Instagram.

«Танцую в честь всех победителей @voice1t», — подписала ролик Лобода. Певица исполнила танец под свою песню «Суперзвезда» во время концерта на стадионе Almaty Arena в Казахстане, уточняет News.ru.

Ранее «URA.RU» сообщало, что гендиректор «Первого канала» Константин Эрнст в прямом эфире объявил победителями шоу «Голос. Дети» всех финалистов шестого сезона. Каждый участник получит миллион рублей. После скандальной победы дочери Алсу — Микеллы Абрамовой, которая возмутила телезрителей, компания Group IB провела расследование и выявила накрутку голосов. Сама Микелла не пришла на спецвыпуск шоу.

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