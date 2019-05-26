Светлана Лобода исполнила танец под свою песню Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

новость из сюжета Скандал на шоу "Голос. Дети"

Певица Светлана Лобода поздравила победителей второго финала шоу «Голос. Дети» необычным танцем. Видеозапись артистка опубликовала на странице в Instagram.

«Танцую в честь всех победителей @voice1t», — подписала ролик Лобода. Певица исполнила танец под свою песню «Суперзвезда» во время концерта на стадионе Almaty Arena в Казахстане, уточняет News.ru .

Ранее «URA.RU» сообщало, что гендиректор «Первого канала» Константин Эрнст в прямом эфире объявил победителями шоу «Голос. Дети» всех финалистов шестого сезона. Каждый участник получит миллион рублей. После скандальной победы дочери Алсу — Микеллы Абрамовой, которая возмутила телезрителей, компания Group IB провела расследование и выявила накрутку голосов. Сама Микелла не пришла на спецвыпуск шоу.