Мировые автоконцерны пожаловались в ФСБ на российские суды

Под прикрытием исков о защите прав потребителей в России реализуются мошеннические схемы по незаконному взысканию средств с производителей автомашин. С таким заявлением в ФСБ, Генпрокуратуру и Высшую квалификационную коллегию судей обратились сразу несколько российских представителей автоконцернов Hyundai, KIA, Mercedes и Jaguar Land Rover, передает РБК.
Авторы коллективного обращения и их адвокаты заявляют: мошенники приобретают авто, а затем в течение 15 дней с момента покупки подают заявление об обнаруженных дефектах. «Независимые эксперты» сразу же выявляют «производственный дефект», после чего с продавца через суд взыскивается сумма, в разы превышающая первоначальную стоимость авто.
При этом решения в пользу автовладельцев выносятся одними и те же судьями Прикубанского, Советского, Октябрьского и Ленинского районных судов Краснодара. «Убытки насчитываются в районе десяти миллионов рублей», — приводит портал
Автопроизводители говорят о том, что есть и доказательства непроцессуальных контактов между истцами и судьями. Чаще всего это происходит, когда исковые документы ответчику отправляются представителями истца. Эксперты между тем отмечают: закон «О защите прав потребителей» защищает покупателей как слабую сторону и представляет им ряб послаблений. Это, в свою очередь, может не устраивать производителя, которому нужно отвечать за качество товара по гарантии.