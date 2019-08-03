В московском аэропорту Шереметьево обвалилась крыша

ЧП не повлияло на работу Шереметьево Фото: wikipedia.org/Alex Beltyukov

На территории столичного аэропорта Шереметьево обрушилось основание крыши ангара для воздушной техники. По словам сотрудников, инцидент никак не повлиял на работу воздушной гавани.

Об обрушении журналистам рассказал представитель пресс-службы Шереметьево Роман Генис. «Ангар не имеет отношения к обслуживанию пассажиров, находится вдали от терминалов, за пределами летного поля», — приводит «Интерфакс» его слова.