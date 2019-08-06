ФСБ получит право инициировать полную блокировку сайтов

Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам (НКЦКИ) ФСБ получит право инициировать разделегирование доменов сайтов, которые посчитает нарушающими закон. Речь идет о полном ограничении доступа к содержимому онлайн-ресурса.
Новые полномочия центр получил после того, как вошел в число компетентных организаций Координационного центра (КЦ) доменов.ru/.рф. Там организация будет отвечать за борьбу с ресурсами — источниками кибератак. «НКЦКИ будет заниматься выявлением фишинговых ресурсов, источников вредоносного программного обеспечения, отслеживанием активности бот-сетей и других атак с использованием российских национальных доменов», — рассказал «
Разделегирование домена отличается от классической блокировки сайта оперативностью и эффективностью. Во-первых, для запуска процедуры ведомству не нужно будет ждать решения суда и Роскомнадзора. Во-вторых, такой способ позволяет полностью ограничить доступ к ресурсу. Повторный показ контента будет доступен только после привязки сайта к новому доменному имени.