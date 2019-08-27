Гибель екатеринбургского десантника Михаила Безельта в Чечне — это нонсенс, заявил пресс-секретарь главы республики Рамзана Кадырова Альви Каримов. По его словам, территория Чечни полностью безопасна от мин.
«Территория республики безопасна. Саперы разминировали, животные много „разминировали“ — крупный рогатый скот и кабаны раньше часто подрывались. Сейчас спокойно туристы ходят и в лес и в горы. Уже несколько лет взрывов не было. А единичные мины, конечно, могут быть. Даже со времен Великой Отечественной войны еще мины иногда взрываются», — заявил «URA.RU» Альви Каримов.
Как сообщало «URA.RU», 21 августа в Чечне погиб контрактник 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии ВДВ 22-летний Михаил Безельт. Он подорвался на мине, предположительно, оставшейся в земле со времен контртеррористической операции 1990-х годов. Осколок попал военнослужащему в живот. Раненого солдата на вертолете отправили в госпиталь, но он умер от внутреннего кровотечения. 26 августа Михаила похоронили в в деревне Костыгин Лог Целинного района Курганской области.