Российские производители понизили цены на бензин только для избранных

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Клипарт по теме АЗС. Курган, бензин, топливо, азс, заправка автомобиля
В июле цены на бензин снизились на 0,8%Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

За июль цены на автомобильный бензин снизились в нескольких регионах России. При этом в ряде других субъектов страны цена на топливо увеличилось. Соответствующую статистику опубликовал Росстат.

Если в июне специалисты отметили увеличение стоимости бензина на 8,6%, то в июле цены, установленные производителем, снизились на 0,8%, сообщает News.ru. Однако топливо подешевело лишь в 10 регионах России, больше всего — в Оренбургской области (на 5%). При этом в других семи регионах страны цена на бензин возросла, сильнее всего — в Якутии (на 18,1%).

Ранее уральцы пожаловались президенту РФ Владимиру Путину на высокие цены на бензин. На это глава государства отметил, что серьезное ограничение рост цен на топливо затормозит развитие нефтепереработки в России. А лидер ЛДПР Владимир Жириновский напомнил, что российский бензин за рубежом стоит дешевле, чем в стране изготовления.

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