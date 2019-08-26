Российские производители понизили цены на бензин только для избранных

За июль цены на автомобильный бензин снизились в нескольких регионах России. При этом в ряде других субъектов страны цена на топливо увеличилось. Соответствующую статистику опубликовал Росстат.
Если в июне специалисты отметили увеличение стоимости бензина на 8,6%, то в июле цены, установленные производителем, снизились на 0,8%, сообщает
Ранее уральцы пожаловались президенту РФ Владимиру Путину на высокие цены на бензин. На это глава государства отметил, что серьезное ограничение рост цен на топливо затормозит развитие нефтепереработки в России. А лидер ЛДПР Владимир Жириновский напомнил, что российский бензин за рубежом стоит дешевле, чем в стране изготовления.