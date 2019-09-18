На Урале осудили полицейских, обвиняемых в пытках задержанного

В Ленинском суде Нижнего Тагила вынесен приговор трем полицейским ОП № 21, обвиняемых в пытках задержанного. По версии следствия, полицейские так выбивали из задержанного признание в краже золота.
«Анатолий Леонов приговорен к пяти годам, Антон Лобанов и Денис Бородачев получили по четыре с половиной лет лишения свободы каждый», — сообщила «URA.RU» Марина Канатова, старший помощник прокурора Свердловской области. Накануне прокурор просил для Леонова семь лет, Лобанова 6,5 и для Бородачева шесть лет колонии.
Ранее «URA.RU» писало, что тагильчанина Максима Червоткина заподозрили в краже золота из квартиры в доме в селе Николо-Павловском. Червоткин был вызван в ОП № 21 для уплаты штрафа. Однако в отделе его отвели в кабинет № 109. «Полицейские предложили, чтобы я рассказал им о своей противоправной деятельности, которую я, по их мнению, вел в последнее время. Когда я отказался, дали час на раздумье. Через час пришли, начали бить, надевать мешок на голову, держали при этом в наручниках», — сообщил Червоткин члену ОНК Ольге Вековшининой.
Лишь следующим утром Червоткину сообщили, что его подозревают в краже золота. После того, как жена Максима Наталья прошла полиграф, их отпустили. После этого мужчина обратился за помощью к правозащитникам, написал заявление в СКР.