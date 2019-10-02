Заслуженный пилот прокомментировал обвинение пилота сгоревшего в Шереметьево Superjet

Предъявленное командиру самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) Денису Евдокимову обвинение — абсолютно правильный шаг. Об этом в разговоре с «URA.RU» заявил Герой РФ, заслуженный летчик-испытатель России, генерал-майор в запасе Магомед Толбоев.
Он раскритиковал позицию защиты Евдокимова, которая настаивает на неисправности самолета. «Самолет был абсолютно исправен, а летчики — просто дураки и паникеры. В данной ситуации самолет, как бы я его ни критиковал, был исправен», — рассказал Толбоев «URA.RU».
Ранее стало известно, что командира самолета SSJ-100 обвинили в нарушении правил безопасности использования воздушного судна, повлекшем смерть двух и более лиц. Сторона защита настаивает на проведении дополнительной экспертизы конструкций самолета.
Авиакатастрофа с бортом SSJ-100, в результате которой погиб 41 человек, произошла в аэропорту Шереметьево в начале мая. Самолет был вынужден совершить аварийную посадку из-за удара молнии. В момент приземления шасси судна пробили топливные баки, в результате чего начался пожар, напоминает «Национальная служба новостей».