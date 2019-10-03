Пилот «Аэрофлота» Денис Евдокимов, аварийно посадивший самолет «Superjet 100» в «Шереметьево», отказался признавать вину и изложил свою версию событий. Командир сгоревшего судна заявил, что самолет при посадке «не слушался», а люди погибли из-за стечения обстоятельств.
«Во время посадки SSJ вел себя „некорректно“, не слушаясь бортовой ручки управления, или джойстика, заменяющего в самолете штурвал», — цитирует слова пилота Дениса Евдокимова газета «
Однако у следователей другая версия. В ведомстве считают, что посадка была произведена с превышением вертикальной и горизонтальной скоростей и со слишком большим углом атаки, что и могло спровоцировать удар самолета о полосу. Сейчас пилоту «Аэрофлота» Денису Евдокимову предъявлено обвинение в нарушении правил эксплуатации воздушного транспорта. По выдвинутым против Евдокимова обвинениям мужчина рискует провести за решеткой до семи лет.
Трагедия произошла 5 мая. Спустя 10 минут после вылета из-за проблем с радиосвязью экипаж доложил о возвращении в аэропорт. В результате жесткой посадки у лайнера повредилось шасси, самолет ударился о взлетную полосу и загорелся. Из 78 находившихся на борту человек 41 скончался.