Пилот сгоревшего в Шереметьево Superjet не признал свою вину в гибели людей

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Самолет «Уральские авиалинии», совершивший аварийную посадку на кукурузном поле. Московская область, самолет, уральские авиалинии, airbus А321, самолет, аварийная посадка, аэробус а321, эйрбас
Пилот «Аэрофлота» Денис Евдокимов заявил, что самолет «не слушался» при посадкеФото: Владимир Шубин © URA.RU
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Sukhoi Superjet «Аэрофлота» загорелся при посадке в аэропорту Шереметьево

Пилот «Аэрофлота» Денис Евдокимов, аварийно посадивший самолет «Superjet 100» в «Шереметьево», отказался признавать вину и изложил свою версию событий. Командир сгоревшего судна заявил, что самолет при посадке «не слушался», а люди погибли из-за стечения обстоятельств.

«Во время посадки SSJ вел себя „некорректно“, не слушаясь бортовой ручки управления, или джойстика, заменяющего в самолете штурвал», — цитирует слова пилота Дениса Евдокимова газета «Коммерсант». При этом массовую гибель пассажиров летчик объяснил тем, что кто-то из тех, кто был на борту, в панике открыл заднюю дверь в салоне, из-за чего сильный поток воздуха раздул пламя.

Однако у следователей другая версия. В ведомстве считают, что посадка была произведена с превышением вертикальной и горизонтальной скоростей и со слишком большим углом атаки, что и могло спровоцировать удар самолета о полосу. Сейчас пилоту «Аэрофлота» Денису Евдокимову предъявлено обвинение в нарушении правил эксплуатации воздушного транспорта. По выдвинутым против Евдокимова обвинениям мужчина рискует провести за решеткой до семи лет.

Трагедия произошла 5 мая. Спустя 10 минут после вылета из-за проблем с радиосвязью экипаж доложил о возвращении в аэропорт. В результате жесткой посадки у лайнера повредилось шасси, самолет ударился о взлетную полосу и загорелся. Из 78 находившихся на борту человек 41 скончался.

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