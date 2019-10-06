На Украине отреагировали на смерть звезды сериалов «Женский доктор» и «Возвращение Мухтара»

Киевский театр на Липках выразил соболезнования в связи со смертью актрисы Марины Куклиной. Сообщение было размещено на сайте учреждения.
«Светлая, всегда улыбающаяся, искренняя, открытая девушка. Это огромная потеря для коллег Марины, ее близких и родных. В нашей памяти она навсегда останется лучом света», — говорится в сообщении. В театре уточняют, что Куклина оставила «частичку своего неисчерпаемого оптимизма в сердце каждого, с кем она делилась своим теплом, любовью».
Актриса Марина Куклина скончалась 5 октября от онкологического заболевания. После окончания института артистка работала в Киевском ТЮЗе на Липках. Зрители знают Куклину по фильмам «Возвращение Мухтара — 5», «Лист ожидания», «Анна Герман», «Женский доктор», «Трава под снегом» и других.