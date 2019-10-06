На Украине отреагировали на смерть звезды сериалов «Женский доктор» и «Возвращение Мухтара»

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Театр, где работала актриса, выразил сожаления в связи с ее смертьюФото: kino-teatr.ru

Киевский театр на Липках выразил соболезнования в связи со смертью актрисы Марины Куклиной. Сообщение было размещено на сайте учреждения.

«Светлая, всегда улыбающаяся, искренняя, открытая девушка. Это огромная потеря для коллег Марины, ее близких и родных. В нашей памяти она навсегда останется лучом света», — говорится в сообщении. В театре уточняют, что Куклина оставила «частичку своего неисчерпаемого оптимизма в сердце каждого, с кем она делилась своим теплом, любовью».

Актриса Марина Куклина скончалась 5 октября от онкологического заболевания. После окончания института артистка работала в Киевском ТЮЗе на Липках. Зрители знают Куклину по фильмам «Возвращение Мухтара — 5», «Лист ожидания», «Анна Герман», «Женский доктор», «Трава под снегом» и других.

Расскажите о новости друзьям
Знаменитости
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus
Загрузка...