Скончалась 33-летняя звезда сериалов «Женский доктор» и «Возвращение Мухтара»

Марина Куклина скончалась от онкологического заболевания Фото: kino-teatr.ru

Известная украинская актриса Марина Куклина скончалась в возрасте 33 лет. Информация о смерти размещена в Faсebook.

Сообщение в соцсети оставили коллеги артистки. Отмечается, что у Куклиной было онкологическое заболевание, и она собирала деньги на лечение. У актрисы остались супруг и сын, передает «Пятый канал».

Куклина выпускница Киевского института театрального искусства им. Карпенко-Карого (мастерская Ю.Высоцкого, выпуск 2007 года — прим. ред.). После окончания института актриса работала в Киевском ТЮЗе на Липках. Жители России знают Куклину по фильмам «Возвращение Мухтара — 5», «Лист ожидания», «Анна Герман», «Женский доктор», «Трава под снегом» и других.