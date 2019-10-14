Звезда «Уральских пельменей» проводит эксперимент на поклонниках

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Шоу «Уральские пельмени» - Журчат рубли. Екатеринбург, мясников вячеслав
Вячеслав Мясников не уверен в успешности объявленного экспериментаФото: Александр Мамаев © URA.RU

Участник шоу «Уральские пельмени» Вячеслав Мясников объявил о проведении эксперимента: он пообещал выпускать «умные» песни, но если его клип на песню «Люба» с «дебильным текстом» наберет в Youtube больше просмотров, артист откажется от этой идеи. На своей странице в Instagram он предположил, что эксперимент не удастся.

«Недавно глупый видеоряд на песню „Люба“ с дебильным текстом набрал 86 тысяч просмотров, сегодня я выпускаю хорошую песню с видеорядом и очень умным текстом, которая называется „Дети“. Если эту песню посмотрят больше [человек], продолжу выпускать умные песни, если победит „Люба“, буду делать песни с идиотским текстом и дебильной музыкой», — пообещал Мясников.

По его словам, видео на песню «Люба», скорее всего, наберет больше просмотров. «Такое уж время», — объяснил юморист.

Как писало «URA.RU», в начале месяца Мясников выложил на своем канале в Youtube клип на песню «Люба». За первые сутки видеоролик набрал всего четыре просмотра, о чем артист сообщил на своей странице в Instagram. Одним из самых популярных видео (три миллиона просмотров) на канале Мясникова является его выступление в сочинском ресторане в дуэте с музыкантом Ярославом Сумишевским.

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Друзья мои, провожу эксперимент. Недавно глупый видеоряд на песню ЛЮБА, с дебильным текстом набрал 86 тыс просмотров, сегодня я выпускаю хорошую песню, с видеорядом и очень умным текстом, которая называется ДЕТИ. Если эту песню посмотрят больше, продолжу выпускать умные песни, если победит ЛЮБА, буду делать песни с идиотским текстом и дебильной музыкой. Что то подсказывает мне, что песня ЛЮБА победит, без вариантов. Такое уж время. Этот то текст дочитали до конца процентов 10. А ПЕСНИ НА ЮТУБЕ, на моем канале. Смотрим, оцениваем #малыши #мясников #будумамой #вячеславмясников

Публикация от Вячеслав Мясников. (@miasnikov.s)

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