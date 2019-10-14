Звезда «Уральских пельменей» проводит эксперимент на поклонниках

Вячеслав Мясников не уверен в успешности объявленного эксперимента Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Участник шоу «Уральские пельмени» Вячеслав Мясников объявил о проведении эксперимента: он пообещал выпускать «умные» песни, но если его клип на песню «Люба» с «дебильным текстом» наберет в Youtube больше просмотров, артист откажется от этой идеи. На своей странице в Instagram он предположил, что эксперимент не удастся.

«Недавно глупый видеоряд на песню „Люба“ с дебильным текстом набрал 86 тысяч просмотров, сегодня я выпускаю хорошую песню с видеорядом и очень умным текстом, которая называется „Дети“. Если эту песню посмотрят больше [человек], продолжу выпускать умные песни, если победит „Люба“, буду делать песни с идиотским текстом и дебильной музыкой», — пообещал Мясников.

По его словам, видео на песню «Люба», скорее всего, наберет больше просмотров. «Такое уж время», — объяснил юморист.

Как писало «URA.RU», в начале месяца Мясников выложил на своем канале в Youtube клип на песню «Люба». За первые сутки видеоролик набрал всего четыре просмотра, о чем артист сообщил на своей странице в Instagram. Одним из самых популярных видео (три миллиона просмотров) на канале Мясникова является его выступление в сочинском ресторане в дуэте с музыкантом Ярославом Сумишевским.